El Mundial de Qatar 2022 ha estado marcado por las prohibiciones que promueve el estado qatarí, como por ejemplo no permitir demostraciones de afecto entre parejas homosexuales, no consumo de alcohol en los estadios y una serie de cosas más.

Una de las más lamentables fue la prohibición por parte de la FIFA y el país organizador de llevar brazaletes en señal de apoyo a minorías sexuales o que promuevan la igualdad, situación que se llevó las críticas por parte de hinchas y el medio.

Alemania arranca su participación en Qatar 2022 ante Japón. | Foto: Getty Images

Antes del debut ante Japón, la selección alemana posó en la tradicional foto de equipo tapándose la boca en alusión a la clara censura que han vivido ellos, los hinchas y las demás selecciones que quieren promover un mensaje.

Ya en la antesala del partido, Bernd Neuendorf, presidente de la asociación alemana de fútbol, se refirió a las censuras: “Fue una clara amenaza contra nosotros. Nos amenazaron con sanciones deportivas. Fue una demostración de poder sin precedentes por parte de FIFA. No queremos pelear esta batalla cargando a nuestros jugadores”.

Oliver Bierhoff, histórico ex jugador alemán y team manager de los teutones, complementó la idea de Neuendorf diciendo que “Neuer está muy decepcionado por no poder usar el brazalete. Esto ya no tiene que ver con el fútbol. Hay mucho enfado. Lo siento como una censura. El brazalete nos lo pueden quitar, pero aún así expresaremos nuestros valores”, remató.