Los dirigidos por Hansi Flick no podrán contar con Leroy Sané.

Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver a Alemania vs Japón en TV, ONLINE, MINUTO A MINUTO

Este miércoles será el turno de Alemania de vivir su esperado estreno en la Copa del Mundo, ya que por la primera fecha del Grupo E se enfrentan a la siempre difícil selección de Japón. Los asiáticos quieren dar la sorpresa en Qatar 2022.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Alemania vs Japón juegan este miércoles 23 de noviembre a las 10:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports en televisión y DirecTV Go por streaming. Canal 13 y Chilevisión no lo darán.

¿A qué hora y dónde ver el partido en Latinoamérica?

Argentina : 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow

: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow Bolivia : 9:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

: 9:00 horas por Tigo Sports y Tigo App Brasil : 10:00 horas por Rede Globo

: 10:00 horas por Rede Globo Colombia : 8:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

: 8:00 horas por DirecTV y DirecTV Go Ecuador : 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas

: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas México : 7:00 horas por Sky Sports

: 7:00 horas por Sky Sports Paraguay : 10:00 horas por Tigo Sports

: 10:00 horas por Tigo Sports Perú : 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina

: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina Uruguay : 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1

: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1 Venezuela: 9:00 horas por DirecTV Sports, Televen

¿Cómo llegan?

Alemania sufrió la sensible baja de Leroy Sané para el debut, con lo cual pierde a una de sus piezas más importantes. Argentina ya tuvo una inesperada derrota ante Arabia Saudita, por lo que ningún partido se puede dar por ganado antes de tiempo y Japón suele hacer algo en la Copa del Mundo.

El Grupo E también está integrado por España y Costa Rica, por lo cual los alemanes deben comenzar ganando si quieren lograr quedarse con el primer puesto de la zona. En Rusia 2018 quedaron eliminados en primera ronda, sufriendo la "maldición del campeón", ahora en Qatar no pueden permitir que pase lo mismo.

Japón sabe que quedó en un grupo bastante complejo, con dos campeones del mundo, por lo que gran parte de lo que haga en la competición dependerá de lo que pueda ofrecer ante Alemania en su debut. En Rusia 2018 llegaron a octavos de final, por lo que sería soñado lograr superar aquella actuación.

