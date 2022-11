Queda solo un día para que comience oficialmente el Mundial de Qatar 2022 y el día martes será el debut de la Selección de Argentina, el primer gran candidato a llevarse esta Copa del Mundo, país que enfrentará a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C. El encuentro se jugará en el Estadio Lusail.

¿Cuándo juega Argentina vs Arabia Saudita?

El partido se jugará el martes 22 de noviembre de 2022 a las 07:00 horas de Chile.

¿Qué canal o plataforma de streaming transmite este partido?

El partido será transmitido exclusivamente por DirecTV Sports para territorio chileno, mientras que en streaming se podrá ver también de manera exclusiva en DirecTV GO.

¿Cómo ver el partido en Argentina y el resto de Latinoamérica?

Argentina: 7:00 horas por TV Pública, TyC Sports, DirecTV, DirecTV GO, Claro y Flow

Bolivia: 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

Brasil: 7:00 horas por Rede Globo

Colombia: 5:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play

Ecuador: 5:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas

México: 4:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7

Paraguay: 7:00 horas por por Tigo Sports

Perú: 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO

Uruguay: 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV

Venezuela: 6:00 horas por DirecTV Sports, Televen

¿Cómo vienen?

La Selección Argentina, uno de las máximos candidatos a llevarse el torneo, llega a esta Copa del Mundo en uno de los mejores momentos de su historia. Después del Mundial de Rusia 2018 los argentinos tuvieron un rendimiento sólido dentro de la cancha, de hecho, no pierde un partido oficial desde hace tres años cuando en la Copa América 2019 cayó en las semifinales frente a Brasil, campeón de ese torneo.

Los trasandinos, dirigidos por Lionel Scaloni y comandados por Lionel Messi, quien podría estar jugando su último Mundial, llegan a esta cita después de haber clasificado invictos, quedando debajo de Brasil solo porque empató más partidos.

Argentina llega a este debut mundialista después de haber goleado por cinco a cero a Emiratos Árabes Unidos, partido que fue el último de preparación para esta Copa del Mundo.

Mientras que Arabia Saudita llega a este Mundial después de haber perdido por uno a cero su último partido amistoso frente a Croacia, otra selección que estará presente en Qatar.

Los árabes clasificaron a la Copa del Mundo después de haber terminado en el primer lugar del Grupo B de las Eliminatorias Asiáticas con 23 puntos.

