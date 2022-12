Cuando todo hacía pensar que el arco argentino sería de Franco Armani durante varios años, el Covid le jugó una mala pasada al portero de River Plate y por eso en la Copa América 2021 apareció en su lugar un jugador desconocido para la mayoría: Emiliano Martínez.

Precisamente en Brasil, el Dibu ganó notoriedad al cancherear en la definición a penales ante Colombia, que le significó a Argentina pasar a la final que a la postre ganarían dejando atrás muchos años sin ganar nada. "Cuidado que te como", fueron frases que quedaron grabadas y pese a las críticas del medio por su actuar poco convencional, convencieron a Lionel Scaloni, que ese era su guardametas.

En la final de la Copa del Mundo, pese a no jugar un gran partido, protagonizó una jugada clave cuando ahogó el cuarto gol de Francia al poner todo su cuerpo para evitar el remate de a Koko Muani, cuando la banca gala ya estaba metiéndose a la cancha para festejar el gol que le daba el bicampeonato a los blues.

En año y medio Argentina con el Dibu Martínez ganó la Copa América y la Copa del Mundo, pero, pese a sus galardones, sigue siendo cuestionado ¿es o no es un gran arquero? los expertos chilenos en el puesto lo sacan a la pizarra.

Paulo Garcés: "Dibu Martínez es el mejor".

El portero que defendió los arcos de Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, se rinde ante el nivel del arquero trasandino.

"Yo subí una publicación, una foto del Dibu y puse: el mejor. Los porteros hoy resaltan por ganar partidos, títulos, trofeos, medallas y respecto al Mundial, lo de Martínez fue impresionante. Los arqueros de selecciones importantes les llegan 2-3 veces por partido y al él le habían llegado tres y le convirtieron, pero esa pelota que saca al final es de campeón del mundo, entonces esos arqueros son los que destacan, tiene una personalidad súper distinta, tipo humilde, que le ganó a la vida, comenzó a jugar en la selección argentina muy tarde, atajó penales increíbles, lo que logró en esa última jugada es que le traspasó a sus compañeros la idea de que ese Mundial no se podía perder", afirma.

Leo Batman Canales: "No me gusta, hay mucho mejores"

El ex arquero de Cobreloa Leo Batman Canales tiene una mirada diferente a la del Halcón Garcés, y respecto al Dibu confiesa que "la verdad es que encuentro que hay mejores, ha tenido mucha suerte, sin desmerecerlo y la tapada final la aplaudo, pero lo encuentro un buen atajador de penales y su pachorra y lamentablemente confunde, no respeta, lo que hizo ayer no puede ser, Elías Figueroa decía que los grandes deben ser humildes. Y te digo, a mi no me gusta Martínez, no me llena y no lo desprecio, pero me gusta más Armani y Rulli".

Eduardo Furniel: "Lo que hace después del partido empaña lo que hizo"

Otro ex Cobreloa que opina sobre el Dibu, es Eduardo Furniel, el que lo aplaude como arquero, pero lo critica por su personalidad. "Como arquero es bueno, tiene condiciones, es rápido de piernas, es un gran atajador de penales y le dio mucha confianza a su equipo. Lo que no me gusta es lo que hace post partido, eso no corresponde, hay niños mirando, eso empaña lo bueno que hizo", indica.

Roberto Tomatín Rojas: "Es un muy buen arquero y un líder"

Para el ex Universidad de Chile, el portero campeón del mundo "es un muy buen arquero, un líder, salva de situaciones en momentos complicados, es un ganador de partidos y se nota que es importante para sus compañeros. En el aspecto técnico es bastante completo, quizás es pesado en el aspecto físico, pero tiene mucha técnica, el tiro que saca con los pies es una palanca de achique, ocupa muy bien su cuerpo, compara lo que abarca Martínez versus Lloris. Lo que hace después del partido no se lo critico, es parte del espectáculo".

Bonus track: A Óscar Wirth no le gusta su conducta

Para el arquero mundialista de la selección chilena Óscar Wirth, el Dibu Martínez se cae en situaciones fuera de la cancha, como la que realizó ayer cuando ganó un premio. "Es un buen arquero que ha mostrado condiciones, pero no me gusta su conducta, esa manera tan elocuente de erroneamente de decirle a los demás que estuvo bien o mal", asegura.