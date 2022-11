En uno de sus streamings que ha sido una verdadera revolución, el entrenador de la selección de España, Luis Enrique, comparte esos momentos con los diversos cibernautas y responde cada una de sus preguntas o al menos, gran parte de ellas que aparecen en el chat.

Una de las consultas fue en relación a si tiene problemas con que sus jugadores practiquen el sexo durante campeonatos como el que están enfrentando y sobre todo si eso se hace antes de los partidos.

El estratega ibérico, muy relajado tras ese notable debut ante Costa Rica, no dudó en responder con plena sinceridad a la pregunta. "Pues aquí estamos concentrados. No es que no se pueda. (No permitirles) es una tontería sublime, entiendo que es algo muy normal", enfatizó Luis Enrique.

El técnico agregó que "Hombre, si te pegas una bacanal pues es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido. Pero cuando nosotros estamos en los clubes, los jugadores duermen en sus casas y me preocupa cero si practican sexo o no", reconoció el entrenador con total soltura y sinceridad con sus seguidores.

Tras el triunfo del debut, no fue una celebración con sexo, pero sí recibieron la visita del Rey Felipe de Borbón (Gettyimages)

"Si lo practican porque lo necesitan y les va bien, pues qué tontería. Repito: con sentido común. Cada uno con su pareja, con su mujer o con quien quiera, pero dentro de la normalidad", aseguró el ex futbolista, quien para cerrar el tema compartió una particular vivencia.

"Estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad. ¿Qué importancia tiene? Al revés, yo lo considero importante. De jugador, cuando no íbamos concentrados, siempre que podía con mi mujer hacíamos lo que teníamos que hacer", remató de manera suspicaz.

