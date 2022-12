El Mundial ha estado lleno de sorpresas y ahora Brasil fue la selección que se vio sorprendida por una de ellas, ya que en la última fecha de la fase de grupos de Qatar 2022, cayó ante Camerún. Sin embargo, ya estaban clasificados y de igual manera obtuvieron el primer puesto de su zona. Ahora vienen los octavos de final y las eliminaciones directas, donde no hay margen de error.

¿Contra quién juega Brasil en octavos de final?

El rival será Corea del Sur, país que sorprendió al derrotar a Portugal en la última jornada. Fue segundo en el Grupo H con 4 puntos, quitándole a Uruguay el cupo entre los 16 mejores del torneo.

¿Cuándo juega la Canarinha?

Brasil y Corea del Sur se enfrentarán el lunes 5 de diciembre a las 16:00 horas de Chile.

¿Quién transmitirá este partido?

Este encuentro lo dará DirecTV Sports y DirecTV GO en exclusiva. No irá por Canal 13 ni Chilevisión.

No aparece el "Jogo Bonito"

Brasil siempre es candidata. No solo por su actualidad, sino que también por las cinco Copa del Mundoque tienen bordadas en su camiseta. Sin embargo, todavía no han podido responder del todo a la jerarquía que se le exige a un seleccionado de este nivel.

La Canarinha derrotó a Serbia y Suiza sin demasiadas luces, pero con lo justo para clasificar. Esto le dio la confianza suficiente a Tite para en el tercer encuentro ante Camerún, poner jugadores suplentes, incluyendo la presencia del histórico Dani Alves. Eso sí, el plan no le resultó bien, ya que cayeron por 1-0 ante los africanos. Si bien igual fueron líderes del grupo, queda un sabor extraño.

Ahora enfrentarán a Corea del Sur, seleccionado que en el papel no debería dar mayores problemas. Eso en el papel, porque la realidad de Qatar 2022 ha demostrado que cualquier cosa puede pasar. En este 2022 ya enfrentaron a los asiáticos en un partido amistoso, en el cual los derrotaron por 5-1. El contexto de una Copa del Mundo es totalmente diferente. Habrás que ver si en octavos de final al fin aparece el "Jogo Bonito".