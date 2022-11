Rodrigo de Paul se transformó en uno de los villanos más grandes de Argentina. El jugador formado en Racing y con gran campaña en el Udinese, claramente, no vive su mejor momento en la Albiceleste sobre todo tras lo que paso con Arabia Saudita en Qatar 2022.

De Paul es uno de los grandes amigos de Lionel Messi y cada vez que habla de él, el mediocampista se deshace en elogios para uno de sus partners. En varios documentales que han realizado las plataformas de streaming se ve que el jugador del Atlético de Madrid no lo pasa bien.

Los números del mediocampista, quien porta la "7" que alguna vez brilló con Claudio Paul Caniggia en la Albiceleste, simplemente fueron aberrantes y su aporte ni siquiera se puede llamar escuálido.

Según Mundo Deportivo, Rodrigo de Paul no hizo disparos a portería, no se sacó a ningún rival, tampoco acertó con ningún centro efectivo y, además, no tuvo pases claves y ni siquiera provocó faltas.

Rodrigo de Paul hizo todo mal en Argentina ante Arabia (Getty Images)

ver también Goleador que quiso Colo Colo y pelea con Mbappé cambió la cancha por el tablón en Qatar

El único registro que tuvo De Paul en el partido fue que en pases en largo logró apenas un 30 por ciento de ellos. Perdió 23 balones y pases en corto, con acierto, fue de un 75% durante el partido, que sembró dudas para los argentinos.

Descarga la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante : https://bit.ly/3sDnNdP