En 45 días más, el mundo entero se paralizará a raíz del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, que, por primera vez, se realizará en Qatar. En la cita planetaria, que no estará Chile por segunda vez consecutiva, se verá a los mejores futbolistas de todo el orbe y, además, cada uno de ellos lucirá nuevas y sensacionales camisetas, ya que es el momento para mostrar las innovaciones de las distintas marcas de indumentaria deportiva.

Por Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador son los elencos que defenderán al continente y que hace meses presentaron sus nuevas indumentarias. Una de las que más llamó la atención fue la de recambio de Argentina, que apuesta a la igualdad de género y sus gráficas se inspiran en el Sol de Mayo con escudos en plateado.

Argentina, marca Adidas

Lionel Messi mostró las nuevas camisetas de Argentina en la pasada Fecha FIFA (Getty Images).

Brasil, marca Nike

En tanto, el Scratch llevará también detalles de Brasil y el mensaje de "Garra Brasileira" a través de la marca Nike. La de alternativa será con un jaguar, para dar más fuerza a los de Tite.



Neymar es el referente de Brasil y portó la camiseta con la que jugarán en Qatar (Getty Images).

Ecuador, marca Marathon

Ecuador es vestida por Marathon Sports y contará con tres camisetas especiales para el Mundial de Qatar 2022. En tanto, Uruguay tendrá a Puma como su marca con dos ediciones que se enfocan en la garra celeste.

Bayron Castillo ya lució la camiseta de su pais, Ecuador, en un amistoso ante Japón (Getty Images)

Luis Suárez portará por última vez la camiseta de Uruguay en un Mundial (Puma Uruguay)

Las camisetas de Europa

Europa tendrá como representantes a Países Bajos, Inglaterra, Gales, Polonia, Dinamarca, Francia, España, Alemania, Bélgica, Croacia, Serbia, Suiza y Portugal como sus representantes. Sin duda, las camisetas más esperadas vienen desde el "Viejo Continente".

Cristiano Ronaldo, con los lusos, portará una especial camiseta en un Mundial especial para él. El equipo de CR7 es auspiciado por Nike y estos son los modelos para este año:

La misma marca, Nike, también se apunto con una mágica camiseta para Inglaterra y su diseño rojo es el más majestuoso.

El actual campeón del mundo, Francia, también tiene un diseño sobrio y sin aspavientos para reeditar el título en Qatar 2022. Nike es la marca que realizó dos nuevos diseños para el equipo de Kylian Mbappé.

España, igualmente, revolucionará con su diseño provisto por Adidas y sus camisetas darán que hablar en la Furia Roja de Luis Enrique.

Polonia igualmente sigue la línea de la sobriedad y Robert Lewandowski, el mejor delantero del mundo según la FIFA, vestirá los colores de su país con el objetivo de avanzar lo más posible.

Alemania presentó un disrruptivo diseño de Adidas, que fue criticado en las redes sociales y que ya mostró en los partidos de la Nations League.

Thomas Müller hizo gala de la camiseta de Alemania, que usará en Qatar 2022 (Getty Images) La gran figura de Bélgica, Kevin de Bruyne, fue el modelo de los Diablos Rojos con la camiseta de titular que tendrá el equipo de Roberto Martínez en Qatar. Países Bajos, como siempre, es candidata para poder levantar la Copa del Mundo y Nike mostró dos modelos increíbles para coleccionistas.

Croacia sigue en la línea clásica de sus tricotas y acá van los dos kits que presentaron para este Mundial con Luka Modrid a la cabeza.

Dinamarca seguirá siendo vestida por Hummel y el elenco danés optó por inspirarse en el diseño de la Eurocopa 1992. La tricota negra es en protesta por lo que ocurre con los qataríes en la previa del Mundial.

Gales y Gareth Bale igualmente presentarán un diseño elegante con Adidas a la cabeza. En tanto, Serbia tendrá una camiseta particular con los colores dorados, aunque no se saben en qué tonalidad serán los números, mientras que Suiza no innovó mucho continuando con el patrón de mundiales anteriores.

Los diseños de los representantes de Concacaf

Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica son los países que buscarán causar sorpresa en el Mundial de Qatar 2022. Sin duda, el diseño del elenco norteamericano con el cuadro azteca de Gerardo Martino llaman la atención, mientras que los Ticos seguirán en la misma línea y los canadienses no se tenían fe, por lo que no hicieron camiseta especial para ir al Mundial.

Las camisetas de Asia para ir al Mundial

Qatar encabeza los diseños para la Copa del Mundo como buen anfitrión contará, eso sí, con Nike como el proveedor de las tricotas. En tanto, la tricota alternativa de Corea del Sur es la que llama más la atención con la de Japón, que busca siempre estar a la vanguardia del mercado.

El diseño que eligió Qatar para el Mundial del que serán anfitriones (Nike)

Australia, que clasificó por dicho continente, también tiene un diseño particular, mientras que Arabia Saudita e Irán mostrarán algo sencillo en el certamen planetario.

Irán jugará con esta camiseta el Mundial de Qatar (Imago).

Las camisetas de las selecciones de África

Los cinco representantes del continente africano en el Mundial de Qatar serán Senegal, Túnez, Marruecos, Camerún y Ghana. Puma, en su mayoría, vestirá a las selecciones de este continente con modelos siempre interesantes para lucir en sus distintos partidos de la Copa del Mundo.

Kappa marcará la diferencia con los tunecinos, mientras que el cuadro camerunés está en vilo, porque trascendió que rompieron su contrato unilateralmente y firmaron con One All Sports, que lanzó una previa de lo que será la tricota del país.