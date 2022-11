El comentarista de ESPN Chile y ex arquero de la Selección, Nicolás Peric, le tiró la pérgola a Ecuador por su buen juego y su empate ante Países Bajos.

Ex arquero de la Selección Chilena ni ahí con la rivalidad con Ecuador y alaba el nivel de La Tri: "Es un equipo lindo"

La relación entre Chile y Ecuador, luego del tema de Byron Castillo, no es de las mejores. Sin embargo, los comentaristas chilenos se deshicieron en elogios y loas para el planteamiento de La Tri frente a Países Bajos. El meritorio empate en Qatar por 1-1 dejó en llamas a Nicolás Peric, quien fue por años arquero de La Roja.

El Loco, aprovechando su tribuna en ESPN Chile, no se guardó nada y tiró toda la carne a la parrilla para analizar todos los pormenores del resultado de los ecuatorianos ante los neerlandeses. El exjugador de Audax y de la Selección Chilena alabó la disposición defensiva para contrarrestar a Virgil Van Dijk.

"Hay un movimiento muy interesante para que no Van Dijk no entrara en juego en las pelotas detenidas a favor de Ecuador: cuatro jugadores en línea y uno de ellos lo taponaba para que no pudiera hacer carrera", dijo.

Además, Peric añadió que "los tres restantes picaban al primer palo. No vinieron bien ejecutados los balones detenidos, pero fue bien interesante lo que planteó Gustavo Alfaro con respecto a evitar a que Van Dijk mostrara todo lo potente que e sen el juego aéreo".

Nico Peric solo tuvo elogios para Ecuador (ESPN)

Asimismo, el Loco Peric en el remate de su comentario sacó toda la pérgola y apuntó alto a lo que viene con Ecuador dejando en claro que, al menos él, no quiere entrar en ese modo de andar tirando mala onda a sus rivales.

"Ecuador es un equipo lindo de ver. Es interesante poder analizar su juego. Ellos, en un momento del partido, se sienten superiores, uno los veía y era lo que decían sus rostros. Países Bajos aceptó que el partido era un punto para ellos, que podía servir para después. Ecuador es un equipo muy entretenido de ver", terminó.