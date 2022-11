El ex técnico de la Universidad Católica y Deportes Concepción, Óscar Garré, se perdió la opción de ir al Mundial a apoyar a Argentina debido a un problema de salud, que lo dejó sin asistir a la Copa del Mundo.

Ex técnico odiado por los hinchas de Universidad Católica sufre antes de ir a Qatar

Universidad Católica tuvo en Óscar Garré, campeón del Mundo con Argentina, a uno de los peores técnicos en sus historia. El transandino apenas duró tres meses en el cargo en un grande del fútbol chileno. Sus resultados fueron nefastos con 7 derrotas en 9 partidos. Sin duda, eso le costó la salida. Luego, el técnico argentino logró mejorar en Deportes Concepción y Huachipato.

Garré fue uno de los que acompañó a Diego Maradona en el logro de México 86. Ahora, el ex estratega no lo pasa nada bien debido a que horas antes de ir a Qatar, el ex estratega de los cruzados sufrió un infarto que lo dejó fuera de la aventura en el Mundial.

Según se informó en Argentina, el ex técnico de la Católica sufrió una intervención cardiáca donde se colocaron dos stents y fue ingresado a terapia intensiva para ser supervisado clínicamente por todos los médicos.

El Mago iba a tomar el avión desde Ezeiza para apoyar a la Albiceleste de Lionel Scaloni, ya que fue invitado por la AFA liderada por Carlos Chiqui Tapia. Sin embargo, no pudo ir al viaje por la situación vivida.

Óscar Garré tuvo una destacada carrera en la Selección Argentina, pero no logró triunfar en Chile como técnico (Imago)

Garré iba a desarrollar este viaje con la delegación que ganó México 86 y se iba a encontrar con Claudio Borghi, quien también estuvo en ese Mundial y hace varios días se encontraba en Doha para llevar a cabo el plan propuesto por Argentina.

El ex técnico de la Católica firmó en 2004 un vínculo por 2 temporadas, pero su nivel no fue de los mejores y le dio paso a la era de Jorge Pellicer en San Carlos de Apoquindo.

