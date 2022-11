Argentina perdió contra Arabia Saudita en el Lusail Stadium en Qatar 2022. Sin duda, la fanaticada de la Albiceleste hizo todos los esfuerzos para ver al cuadro de Lionel Messi. Sin embargo, los hinchas solo sumaron una gran desazón. Uno que podría haber estado en el listado de Lionel Scaloni era Germán Cano. El artillero, durante este 2022, marcó 43 goles en Fluminense y ni siquiera estuvo en la preselección de 55 jugadores antes de ir al Mundial.

Además, Cano está disputando con Kylian Mbappé ser el máximo anotador del mundo en todos los torneos. De momento, el jugador que alguna vez quiso Colo Colo en 2020 lo tuvo en su carpeta y lo sondeó en varias ocasiones, pero no fructificó su venida al fútbol chileno.

Cano tiene 43 tantos, mientras que el crack del PSG suma 46 tantos durante todo el 2022. Incluso, el artillero supera a Haaland y Robert Lewandowski. Ahora, a pesar de no haber ido con la Albiceleste, el anotador cumplió un sueño y se alzó como jefe de barra de Argentina en Qatar.

"Arabia Saudita versus Argentina. Primer partido no fue lo que esperábamos pero todavía hay muchas posibilidades. Realizando un sueño en familia", escribió Cano en su Instagram

Germán Cano llegó a Qatar con su familia para alentar a Argentina (@GermanCano14)

El artillero, hace algunas semanas, en diálogo con Globoesporte también contó lo que hará en Qatar y que le dolió lo que pasó al no ser considerado en su selección. "¿Si alguna vez me habló alguien de la Argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina, pero de la Selección nunca la hubo. Podría haber estado en la lista de 55 de la selección, ¿verdad?", expresó.

