Uruguay quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 a pesar de ganar el último partido de la fase de grupos, ya que Corea del Sur superó al conjunto sudamericano en diferencia de gol.

Finalizado el encuentro, un descontrolado plantel uruguayo se volcó contra el árbitro, reclamándole un supuesto penal contra Darwin Núñez. El Charrúa exjugador de Colo Colo, Gustavo Biscayzacú, se refirió ante las acusaciones de los orientales en exclusiva para Bolavip: "No podemos poner al árbitro como el responsable de la eliminación, me parece que son jugadas que se pueden cobrar o no. Cometimos errores en los dos partidos previos que nos llevan a esta eliminación".

El otrora delantero de los Albos responsabiliza al cuerpo técnico de la despedida de Qatar. "Yo creo que nos vamos más que nada por el tema de la propuesta, Uruguay pudo dar más, pero no se animó y eso nos lleva a que por un gol de diferencia nos quedamos fuera".

Una vez terminado el encuentro, el histórico Luis Suárez rompió en llanto. Fuente: Getty Images

Sin embargo, Biscayzacú no cree que esto sea un fracaso para la Celeste. "El objetivo primordial era pasar de fase, desde el 2002 Uruguay no quedaba eliminado en fase de grupos, esa es la realidad, es una lástima por el plantel que tenemos, pero tampoco creo que tenemos el súper equipo como algunos piensan, pero sí era competitivo y pudimos haber llegado un poquito más lejos".

Por otro lado, el Grillo es crítico frente a la convocatoria de algunos jugadores. "Nuestras figuras principales ya están en una edad bastante avanzada para jugar en un Mundial, para muchos este fue su último", concluye el Charrúa.