Sergio Goycochea es uno de los cracks históricos de la Selección Argentina. El meta fue uno de los héroes en el Mundial de Italia 90, aunque se quedó sin levantar la Copa del Mundo. Goyco llegó a Qatar para comentar los pormenores de la Albicelete para la Televisión Pública de áquel país. Sin embargo, al igual que en la cancha, el meta se salió de sus casillas y no pudo contener la ira contra un fans de México.

Goycochea estaba acompañado del mítico Tití Fernández y la periodista Ángela Lerena comentando todo lo que venía. En ese despacho apareció por la espalda un hincha de México, que empezó a realizar gestos, decir palabrotas y a intentar colarse en la imagen.

Ante ello, Goyco no dudó en pararle el carro y, de paso, se le salió la cadena, ya que el mexicano hincha del Monterrey fastidió al exjugador de Argentina con una camiseta de los Rayados y empezó a mover sin parar la bandera de México.

"El sábado los atendemos. Andá, andá (sic) (...) Anda a refregar la bandera, que el sábado nos vemos". Esas frase fueron dichas en pleno despacho en la TV argentina por Goycochea, que, de inmediato, ofreció disculpas al respetable público.

Sergio Goycochea no tuvo piedad con un fastidioso hincha de México (TV Pública)

Goyco sabe que su condoro y salida de libreto no fue menor en la Televisión Pública de Argentina. Por ello, el exjugador de River Plate intentó excusarse de todas las formas posibles.

"Perdón, estamos trabajando y no somos violentos. Estamos trabajando. Él, se para ahí y el cámara le dice que se retire, porque está interfiriendo nuestro trabajo y hace señas obscenas tras la cámara. No somos locos, no nos estamos peleando con cualquiera", relató Goycochea.

