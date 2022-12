Este fin de semana comenzarán a disputarse los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 e Inglaterra, uno de los equipos más fuertes de Europa, enfrentará a Senegal, país que dejó a Ecuador sin opciones de clasificar a la segunda fase. El partido se jugará en el Estadio Al Bayt.

¿Cuándo juega Inglaterra vs Senegal?

El partido se jugará el domingo 4 de diciembre de 2022 a las 16:00 horas de Chile.

¿Qué canal o plataforma de streaming transmite este partido?

Este encuentro será transmitido por Canal 13, Chilevisión para la televisión abierta de Chile. Mientras que en la señal de cable estarán los dos canales mencionados más DirecTV Sports. Este partido también se podrá ver por streaming a través de DirecTV GO y las páginas web del 13 y CHV. Para verlo por las páginas web de los canales nacionales deberás contar con conexión WiFi.

¿Dónde ver este partido en el resto de Latinoamérica?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública, Claro, Flow, Telecentro y DeporTV

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo

Colombia: 14:00 horas por DirecTV y DirecTV GO

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 13:00 horas por Sky Sports

Paraguay: 16:00 horas por por Tigo Sports

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO y Antel TV

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports, Televen

¿Cómo vienen?

Inglaterra venció por tres a cero a Gales en la última fecha del Grupo B, zona que ganó tras terminar en el primer puesto con siete puntos. Los goles de los ingleses fueron marcados por Marcus Rashford, quien anotó un doblete, y Phil Foden.

En la otra vereda, la Selección de Senegal jugará contra Inglaterra en octavos de final del Mundial después de haber terminado en el segundo lugar del Grupo A, esto debido a que venció por dos a uno a Ecuador, el otro país que se jugaba el segundo puesto de la zona. Con la victoria sobre Ecuador, Senegal terminó en el segundo puesto del Grupo A con seis puntos.

Revisa el listado de señales que transmitirán este partido en Chile:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

Abierto

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

Abierto

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813