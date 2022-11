Qatar 2022, sin duda, es uno de los mundiales de fútbol más excéntricos de toda la historia. Sus normas, la lejanía, las canchas y todo lo que gira en torno a la Copa del Mundo hace de la fiesta algo particular. Una situación insólita y qué solo podría pasar en Medio Oriente vivió la periodista de TN en Argentina, Dominique Metzger.

En uno de los tantos despachos de la profesional para Todo Noticias sufrió el robo de sus documentos en pleno jolgorio. En uno de los lugares céntricos de Qatar, Metzger aprovechó de entregar todos los detalles del Mundial y ahí fue presa de la delincuencia.

"Me acaban de robar la billetera cuando estbaa haciendo una transmisión en vivo. Me mandaron a denucniar porque acá garantizan que está vigilado y que van a encontrar mi billetera con mis documentos, dinero, tarjetas", indicó en su reporte posterior al hecho.

La periodista se dio cuenta de todo cuando quiso comprar un agua en la calurosa Doha. Ahí, Dominque notó que no tenía dinero, ni su billetera. Ahí, según ella cuenta en el relato, empieza su odisea total.

La periodista Dominque Metzger perdió sus documentos en Qatar y vivió una odisea total (YouTube)

Tras dar aviso a la Policía de Qatar, Metzger vivió un crudo momento que, incluso, narró que se puso nerviosa con las palabras de las autoridades de seguridad en el Mundial. Ellos avisaron que encontrarían al o los ladrones. En ese transitar, le consultaron a la periodista transandina qué castigo quería para los autores del hurto.

"Lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición. Me insistían qué pena quería para el ladrón: si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, que lo deportaran, me insistían en qué podía decidir su castigo. Solo quería que aparcieran mis cosas, nada más. Se me puso la piel de gallina", admitió.

