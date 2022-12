Países Bajos y Argentina se miden este viernes por los cuartos de final de Qatar 2022. Una rivalidad que sin duda tiene historia a lo largo de las copas del mundo y que la última vez que se enfrentaron fue en Brasil 2014 en semifinales y que terminó con triunfo albiceleste.

No obstante, hay otra situación que ha resaltado en la previa a este compromiso y es sobre las declaraciones que ha realizado Ángel Di María sobre el técnico de los europeos, Louis Vaan Gaal.

El atacante trasandino aseguró el seleccionador neerlandés "fue el peor técnico que ha tenido en su carrera". Declaraciones, que por supuesto el estratega no dejó pasar y respondió este jueves en conferencia de prensa.

"Tenía muchos problemas personales que afectaron su nivel. Que me haya tildado como el peor DT de su historia no me gusta y es un tanto triste. Es uno de los pocos jugadores que lo ha dicho", sostuvo el DT.

El argentino declaró que el neerlandés fue el peor técnico que le ha tocado en su carrera | Foto: Getty Images

Por otra parte, Van Gaal estuvo acompañado de su pupilo Memphis Depay y lo puso como ejemplo, ya que también tuvieron encontrones en Manchester United.

"Memphis también tuvo que lidiar con eso en Manchester, y ahora nos besamos en la boca", cerró.