Louis Van Gaal no le tiene miedo a Argentina y avisa que tiene con que frenar a Lionel Messi

El Mundial de Qatar 2022 está llegando ya a su recta final y algunas selecciones ya se preparan para lo que será su encuentro por los cuartos de final, en la que uno de aquellos países es Países Bajos, quien, tras dejar en el camino a Estados Unidos, ahora se enfoca con todo para lo que será su enfrentamiento ante Argentina.

En esta jornada, el estratega de la ‘Oranje’ Louis Van Gaal atendió a los medios de comunicación sobre lo que será el partido que deberá afrontar este viernes ante la ‘Albiceleste’, en la dejó en claro que irán por la revancha de la eliminación en el Mundial del 2014 en Brasil.

“Es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”, partió señalando Van Gaal.

Profundizando en lo que es Lionel Messi, el estratega neerlandés no se hace tanto problema ante su nivel que ha mostrado en este nivel y confiesa que tiene un plan para afrontar los embates de la ‘Pulga’.

Van Gaal confía en lo que puede hacer Países Bajos | Foto: Getty Images

“Lionel Messi es el jugador creativo más peligroso, pero cuando pierden el balón no participa mucho y eso nos da ocasiones. Ustedes ya verán cómo lo pararemos, no te diré el cómo”, detalló.

Finalmente, Van Gaal habló sobre las probabilidades que existen de que Países Bajos pueda ser campeón del Mundial de Qatar 2022, en la que se candidatea como un fuerte oponente, pero en caso de no lograrlo, no sería un fracaso para el país.

“Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado”, cerró.

Descarga la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante en: https://bit.ly/3sDnNdP