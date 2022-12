Croacia nuevamente se instala en fases finales de la Copa del Mundo, siendo Luka Modric el líder de esta Selección que tiene al país europeo a dos partidos de la gloria.

Precisamente el capitán croata mantuvo una sentida charla con Dominik Livaković , el arquero titular de Croacia. "No te estaría diciendo esto si no me preocuparas", partió diciendo. "Veo que no estas progresando, quizá es por la presión, estas irradiando incertidumbre y eso contagia al equipo.

Al ver la situación del portero, Modric le dijo lo siguiente: ¿Por qué no puedes cometer un error? Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos, pero, todos cometemos errores. No llegué aquí por miedo".

Livaković juega en el Dínamo Zagreb de su país (Getty Images)

El volante del Real Madrid aprovechó de motivar a su compañero. "El miedo solo empeora las cosas, mira, eres un gran portero ¿tú sabes eso, verdad?

Dominik Livaković ha logrado destacarse como una de las figuras croatas en este Mundial, siendo protagonista en las definiciones por penales contra Japón y Brasil.