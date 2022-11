Este viernes comenzará la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con la acción del Grupo A, y uno de los dos partidos que se jugarán en esa zona será el de Países Bajos vs Ecuador, el cual podría tener a la primera selección clasificada a los octavos de final de este campeonato. El partido se jugará en el Estadio Internacional Jalifa.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿Cuándo juega Países Bajos vs Ecuador?

El partido se jugará el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas de Chile.

¿Qué canal o plataforma de streaming transmite este partido?

Este encuentro será transmitido por Canal 13, Chilevisión y DirecTV Sports para Chile. Mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de DirecTV GO y las señales online de Canal 13 y Chilevisión. Para poder usar la señal online del 13 y CHV deberás contar con conexión WiFi.

¿Cómo ver el partido en Ecuador y el resto de Latinoamérica?

Argentina: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

Brasil: 13:00 horas por Rede Globo

Colombia: 11:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas

México: 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7

Paraguay: 13:00 horas por Tigo Sports

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce,

Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports

¿Cómo vienen?

La Selección de Ecuador, país que tuvo un polémico camino hacia Qatar por el caso de Byron Castillo, quien no fue convocado a esta cita mundialista, derrotó por dos a cero en el partido inaugural al anfitrión Qatar. Con esa victoria el elenco dirigido por el argentino Gustavo Alfaro fue el primer equipo en obtener tres puntos en este Mundial.

Mientras que la Selección de Países venció por dos a cero a Senegal en el otro partido de la primera fecha del Grupo A. Los neerlandeses encontraron el triunfo en la parte final del partido gracias a los errores del arquero senegalés Édouard Mendy, quien fue responsable en los goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen.

Ambos equipos tienen tres unidades y son los que están en las primeras posiciones del Grupo A, por lo que uno de estos dos países podría quedar como único líder de esta zona.

Revisa el Grupo A aquí: