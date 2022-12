Periodista uruguayo asegura que Marcelo Bielsa no llega a la selección uruguaya

Uruguay se despidió tempránamente de la Copa del Mundo de Qatar 2022 pese a derrotar por dos goles a cero a la selección de Ghana, resultado que no le sirvió debido a la victoria de Corea del Sur frente a Portugal.

Ahora, en la seleccción charrúa se vienen momentos de evaluaciones y decisiones. Una de ellas apunta a que el técnico Diego Alonso no seguirá más en el cargo y la fuerte información que comenzó a circular una vez consumada la eliminación es que nada más ni nada menos, Marcelo Bielsa sería el nuevo entrenador de la celeste.

En conversación con Bolavip Chile, el periodista y relator deportivo uruguayo, Alberto Kesman quien está cubriendo el certamen del Medio Oriente, aseguró que por el instante, no existe ningún acercamiento con el ex técnico de La Roja y que llevó a Chile al mundial de Sudáfrica 2010.

"Yo no tengo ninguna información al respecto y me parece bastante más que difícil que a poco de terminar el campeonato del mundo y perder, ya estén hablando de otro técnico cuando no ha existido el más mínimo contacto", comentó Kesman.

El profesional de las comunicaciones sostuvo que una eventual negociación con los uruguayos aún participando del certamen, lo ve muy fuera de lugar y que claramente, esta información es totalmente falsa. "Una total falta de respeto, si Uruguay clasificaba ¿Cuándo hablaron con Bielsa? ¿Cuándo arreglaron? Una mentira eso, un farol, no es cierto. Mañana que se pongan en contacto con él, puede ser, pero cómo van a arreglar antes sin saber si Uruguay sigue o no sigue en el mundial. Es imposible, es inviable. El presidente de la AUF está acá, no tiene ni pies ni cabeza".

Pero, ¿Qué ocurrirá con con el actual estratega, Diego Alonso? el relator de Radio universal 970 AM , cree que si bien aún el vínculo existe, es poco probable que continúe. "Ahí hay varias posibilidades, todos rumores. Dicen que Alonso si quedaba eliminado dejaba el cargo y si clasificaba, también. Él tiene contrato con la selección y hay que ver el paso, seguramente se va a ir, pero pensar que Bielsa tiene ya la conversación, es una mentira total. Un bolazo que tiraron y todo el mundo se prendió. Hoy no hay nada", volvió a ratificar Kesman, para concluir su visión del tema.

"Tiene contrato, pero seguramente se va a ir", dijo Kesman en relación al actual técnico, Diego Alonso (FIFA)

Ahora Uruguay ya comienza a pensar en otro proceso ya con la mente puesta en México, Canadá y Estados Unidos 2026 y veremos con qué entrenador liderando el proyecto ¿Será el Loco? habrá que estar atentos.

