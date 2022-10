El entrenador de México no incluyó al delantero en la nómina para la Copa del Mundo.

¿Por qué no convocaron a Chicharito Hernández a Qatar 2022? Martino dejó fuera al goleador

Todos los futbolistas sueñan con disputar una Copa del Mundo, pero los técnicos de cada seleccionado son los que tienen la última respuesta. Pues bien, Gerardo Martino dio la convocatoria de México y decidió no llamar a Javier "Chicharito" Hernández.

¿Por qué Chicharito no fue convocado para Qatar 2022?

La verdad es que su no llamado era algo esperado. El formado en Chivas de Guadalajara no es convocado desde septiembre del 2019 a su selección y Martino en varias oportunidades había reiterado que no lo consideraría. Los motivos nunca han sido del todo aclarados, aunque tendrían que ver con una supuesta indisciplina en una concentración y con problemas con la dirigencia.

Goleador histórico

A pesar de sus más de tres años de ausencia con la selección de México, igual muchos fanáticos esperaban por una sorpresiva convocatoria que finalmente no llegó. Chicharito ha disputado 109 partidos con el Tri y ha convertido 52 goles. Es el máximo goleador histórico, pero estos números no bastaron para forzar una convocatoria. En Copa del Mundo disputó 12 partidos con 4 anotaciones, repartidas en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El presente de Hernández también es bueno. Luego de salir de Europa y tener un complicado arranque en Los Angeles Galaxy, poco a poco se fue adaptando a la MLS y terminó este 2022 siendo una de las grandes figuras del torneo, con 18 anotaciones a lo largo de la presente temporada.

Los delanteros llamados

Gerardo Martinó convocó a 31 jugadores en la primera nómina para Qatar 2022, la que debe reducir a 26 nombres previo a viajar a la Copa del Mundo. Los delanteros elegidos por el DT de México fueron Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord), Hirving Lozano (Napoli), Henry Martín (América), Alexis Vega (Chivas), Jesús Corona (Sevilla) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).