México es una de las selecciones que siempre dice presente en la Copa del Mundo, pero por diversos motivos les ha faltado el salto de calidad para dar que hablar. En Qatar 2022 quieren romper una maldición y meterse entre los mejores seleccionados.

Resulta que el Tri ha quedado eliminado en los últimos siete mundiales en octavos de final, convirtiéndose en una verdadera maldición. En Rusia 2018 incluso derrotaron a Alemania en fase de grupos, pero en la ronda de los 16 mejores cayeron ante Brasil. La última vez que jugaron cuartos de final fue en 1986. En Qatar estarán en el Grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

¿Quiénes son las figuras de México?

Andrés Guardado: A esta altura toda una leyenda. El lateral izquierdo lleva años en Europa rindiendo un gran nivel. A pesar de sus 36 años, sigue siendo pieza importante en el Real Betis. Qatar será su quinta Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa: Otro de los ilustres de México. El arquero ha estado en cuatro Mundiales, pero fue en Brasil 2014 y en Rusia 2018 donde alcanzó el estrellato gracias a sus increíbles atajadas. Hoy juega en el América.

Hirving Lozano: El Chucky vive una gran temporada con el Napoli. En Rusia 2018 le anotó a Alemania y ahora va por la sorpresa en Qatar. Con 27 años está una etapa de madurez futbolística.

Edson Álvarez: El defensa o volante es titular en el Ajax, uno de los gigantes de Europa. También es pieza fija de Gerardo Martino, quien lo lleva a su segunda Copa del Mundo teniendo recién 24 años.

Raúl Jiménez: El delantero encontró su lugar en el mundo en el Wolverhampton, donde ha podido mostrar el nivel que lo llevó en su momento al Atlético de Madrid. Es el llamado a anotar en el Tri, aunque problemas con una lesión en el cráneo lo podrían dejar fuera.

Ausencias:

Para muchos llama la atención no ver en la lista de figuras a Javier "Chicharito" Hernández. El delantero de Los Angeles Galaxy de la MLS es figura en su equipo, pero desde hace un tiempo que Martino no lo tiene considerado en la selección. De hecho, el entrenador aseguró que no irá al Mundial porque prefiera a otros nombres. Carlos Vela tampoco será convocado. Jesús "Tecatito" Corona sufrió una lesión al tobillo y podría quedar fuera también.

Revisa el último amistoso de México: