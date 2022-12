Ya son solo ocho las selecciones que quedan en competición por el título de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los cuartos de final prometen emociones, donde también hay otro importante premio en disputa: el de máximo goleador del torneo. Por ahora Kylian Mbappé lidera la lista, pero Lionel Messi le sigue, además de otros.

¿Quién será el goleador de Qatar 2022? El listado de artilleros

Kylian Mbappé (Francia) - 5 goles

- 5 goles Lionel Messi (Argentina) - 3 goles

- 3 goles Álvaro Morata (España) - 3 goles

- 3 goles Bukayo Saka (Inglaterra) - 3 goles

- 3 goles Cody Gakpo (Países Bajos) - 3 goles

- 3 goles Enner Valencia (Ecuador) - 3 goles

- 3 goles Goncalo Ramos (Portugal) - 3 goles

- 3 goles Marcus Rashford (Inglaterra) - 3 goles

- 3 goles Olivier Giroud (Francia) - 3 goles

- 3 goles Richarlison (Brasil) - 3 goles

Cristiano Ronaldo a la deriva

No es un misterio que el Bicho lo venía pasando mal en Manchester United, por lo que no extrañó demasiado el hecho de que pusiera fin a su contrato con los Diablos Rojos poco antes de su debut en el Mundial. Sin embargo, la esperanza estaba en que con la camiseta de su país mostrara el nivel acostumbrado durante su exitosa carrera, algo que de momento no ha sido posible.

Cristiano Ronaldo comenzó anotando ante Ghana de penal, con lo que se convirtió en el único jugador en anotar en cinco Copa del Mundo, pero a partir de ahí su aporte no fue suficiente. Un mal gesto tras ser reemplazado ante Corea del Sur hizo que Fernando Santos, el DT de Portugal, lo mandara a la banca.

La jugada salió bien para los lusos, ya que en octavos de final y con CR7 en la banca, derrotaron por 6-1 a Suiza. Goncalo Ramos, quien usó el lugar de Ronaldo, anotó tres goles. Al parecer, el Bicho no podrá meterse en el listado de los goleadores de Qatar 2022.