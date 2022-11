La Copa del Mundo de Qatar 2022 lamenta no tener a uno de los mejores jugadores del momento: Erling Haaland. El delantero no pudo superar las Eliminatorias de la UEFA junto a Noruega, por lo que no estará en el máximo evento deportivo del fútbol. A pesar de esto, el jugador del Manchester City se atrevió a dar sus candidatos al título.

¿Cuáles son las selecciones candidatas según Haaland?

Brasil

Argentina

Francia

Inglaterra

"No podría decir uno solo porque habrá muy buenos equipos, pero puedo decir que esos cuatro para mí son los favoritos", explicó Haaland en conversación con la BBC.

Los favoritos al título

La elección de Haaland reúne a cuatro de las selecciones que llegan con mayores pergaminos. Brasil es siempre candidata por ser quienes más veces han conquistado el título y por el presente que traen con Tite. Argentina podría vivir el último Mundial de Lionel Messi, Francia es el vigente campeón eInglaterra el país con el plantel más valioso monetariamente.

Qatar 2022 ha sido una Copa del Mundo que ha estado rodeado de polémica, por las acusaciones de violar los Derechos Humanos de los obreros que trabajaron en la construcción de los estadios. A solo días de la inauguración entre elanfitrión y Ecuador, todavía no están confirmados los artistas que cantarán en la apertura. Dua Lipa, Shakira y Rod Stewart son algunos de los que se han negado a ser parte del inicio.

Serán 64 partidos en total los que tendrá el Mundial, donde 32 selecciones buscarán la gloria máxima en el planeta fútbol. Desde el 2026 serán 48 los países que disputen esta competición, por lo queQatar será el fin del actual formato que rige el torneo. A partir de la próxima cita, la que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México habrá más partidos por edición.