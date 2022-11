Comienza Qatar 2022 y solo se hablará de fútbol durante este mes en todo el mundo. Si hasta los tenistas de elite están inmiscuidos en lo que va a ser el certamen que arranca este domingo.

Fue así como Rafael Nadal en un diálogo live con el ex tenista ecuatoriano, Nicolás Lapentti, aprovechando la previa de su gira por Latinoamérica donde incluso vendrá a Chile, conversaron sobre la Copa del Mundo. Fue el instante en que Lapentti con los nervios de seguro por el debut de su país ante los anfitriones, le preguntó a Rafa sobre quién será su favorito para el duelo inaugural.

"No, ningún compromiso. Ecuador tiene muchísima más historia que Qatar por lo cual el favorito para mi es Ecuador. No se el pronóstico, pero si hay que apostar tendré que apostar por Ecuador, país latinoamericano", manifestó Nadal en su primera respuesta.

Rafa Nadal y su lado futbolero (Gettyimages)

El multicampeón de Roland Garros continuó con su justificación dando a conocer que los locales no gozan de mucha historia futbolística. "Creo que Qatar es un país joven en ese sentido y lo normal aunque en el deporte cualquier cosa puede pasar, juegan en casa ellos, pero el favorito es Ecuador".

La conversación en un live entre Nadal y Lapentii (Captura)

Desde luego, Lapentti también le preguntó sobre España y si pueden o no reeditar lo que oucrrió en Sudáfrica 2010 cuando alzaron la copa. Nadal no se llena de mucha ilusión, pero reconoce que la juventud del equipo puede ser factor. "Somos una selección muy joven por lo cual no se, veremos a ver qué pasa. Es verdad que en la Eurocopa hace dos años íbamos prácticamente sin grandes expectativas, llegamos a semifinales y no se ganó por poquísimo jugando muy bien".

Finalmente, Rafa sostuvo que "España tiene un grupo equilibrado, quizás sin tener grandísimas estrellas, pero es un grupo joven, con ilusión, con grandísimo entrenador y espero que empezemos bien. Al final en un mundial hay muy poco margen, empiezas bien, tienes confianza y todo te cambia la perspectiva. Por ejemplo España en Francia '98 tenía una superselección, pero empezó mal el primer día y nos fuimos en la fase de grupos", concluyó.