Ya se dio el vamos al Mundial de Qatar 2022, con el partido inaugural en donde Ecuador venció 2-0 a los anfitriones. Pero aún falta que los otros equipos del Grupo A, Senegal y Países Bajos, se estrenen en la competencia, lo que ocurrirá en la segunda jornada de la Copa del Mundo.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Senegal y Países Bajos juegan este lunes 21 de noviembre a las 13:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports en televisión. Por streaming se podrá ver en las señales online de Chilevisión y Canal 13, o en la plataforma DirecTV GO.

¿A qué hora y dónde ver el partido en Latinoamérica?

Argentina: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

Brasil: 13:00 horas por Rede Globo

Colombia: 11:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 10:00 horas por Sky Sports

Paraguay: 13:00 horas por Tigo Sports

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports

Debut sin sus estrellas

Tanto Senegal como Países Bajos deberán enfrentar este debut del Mundial de Qatar sin dos grandes jugadores: los africanos no contarán con Sadio Mané, que no podrá jugar en la Copa del Mundo, y los europeos no tendrán a Memphis Depay, al menos solo en el debut del Mundial. "Echaremos de menos que Memphis no juegue desde el inicio y que Mané tampoco pueda hacerlo", dijo el entrenador neerlandés Louis Van Gaal.

Sin estos jugadores deberán afrontar este primer compromiso, en donde buscarán sumar sus primeros puntos en el Grupo A, que tiene como líder a Ecuador con tres unidades.

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial EN VIVO:

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto EN VIVO: