TVN liberó la segunda parte de la entrevista que el periodista Gustavo Huerta le hizo a Alexis Sánchez en la casa que tiene el Niño Maravilla en la Región Metropolitana y donde habló de todos los temas, unos más polémicos que otros.

El delantero del Olympique de Marsella fue consultado porel entrenador que más lo marcó en su exitosa carrera, y no tuvo dudas en elegir a Nelson Acosta.

"Me ayudó, me hizo debutar, me enseñó. Tenía 15 años. Se sentaba y decía vengan para acá (a los referentes del plantel). Rodrigo Pérez, Luis Fuentes, Mauricio Aros. Yo atrás no podía mirar. Decía: 'Cómo este pendejo que está acá los hace ganar partidos, somos boludos nosotros ya'. Yo decía: 'quédate callado', porque el jugador grande se podía sentir opacado por uno que tenía 15 años", relató Alexis.

El goleador histórico de la selección chilena remarca que "(Acosta) él me marcó mucho. Después me llamó a la selección. Le agradezco mucho por darme la oportunidad de crecer, sin la oportunidad de Acosta yo no estaría aquí", añadió.

Alexis Sánchez le rinde tributo a Nelson Acosta (Agencia Uno)

Sánchez también habló de los entrenadores de elite mundial que lo dirigieron. "Mourinho es especial. Guardiola organiza todo. Es un detallista en todo ámbito. Wenger, señor del fútbol. Siempre elegante, respetuoso. Me gustaría mezclar todo eso y enseñarle a los niños pequeños acá en Chile", afirma.

El goleador reconoce que su buena relación con Pep, se cortó con el tiempo. "Ya no volvimos a hablar. No sé si se enojó, pero estaba sentido. Estábamos a punto (de concretar su llegada al Manchester City)".