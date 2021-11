El ex seleccionado nacional puso notas al rendimiento de los jugadores ante los paraguayos.

La Roja obtuvo un triunfazo contra Paraguay en Asunción por las Eliminatorias Qatar 2022. El equipo encabezado por Martin Lasarte se trajo tres puntos más que importantes en la lucha por estar presente en el Mundial el próximo en el continente asiático.

Chile alcanzó la línea de los 16 puntos y en este momento solo depende de sí mismo para obtener un cupo a la cita mundialista. Sin embargo, hubo figuras destacadas en la victoria contra los guaraníes y eso fue calificado por un ex seleccionado nacional como Marcelo Vega.

'Toby' recalcó la labor de Ben Brereton, al cual lo evaluó con 6,2 y siendo el quinto mejor de su lista. El siguiente fue Eugenio Mena, quien se llevó una calificación de 6,3. En eso, el panelista agregó que "todos están muy parejos", dijo en Todos Somos Técnicos.

El tercer mejor fue Gary Medel. "Bien, es inteligente para jugar. Va cumpliendo años, pero la experiencia que tiene para la hora de marcar, no se lo llevaron en velocidad. Pone el cuerpo y sale jugando muy bien. Se pasó. La nota 6,7", agregó.

En cuanto a los mejores evaluados por el ex jugador estuvieron dos referentes: Alexis Sánchez y Arturo Vidal. "Mira, primera vez que hago esto. Tengo dos jugadores con una misma nota, no me pude decidir. Ahí van los dos mejores", explicó.

"Lo que hizo Vidal en el segundo tiempo y lo de Alexis, fue el mejor partido por la selección después de la lesión. Los dos estuvieron a un buen nivel, lo que corrió Vidal y lo que generó Alexis, fueron los dos mejores del partido. La nota, un 6,8", añadió.

Finalmente, no quiso dejar afuera al técnico Martín Lasarte y a quién también le puso nota. "Estuvo bien. La nota 6,0. Un cinco en el primer tiempo y un siete en el segundo. Se atrevió más", cerró.

Ahora, Chile tendrá que pensar en su siguiente desafío. El rival será Ecuador este martes 16 de noviembre a las 21:15 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.