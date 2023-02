Ben Brereton se permite soñar con la Selección Chilena de cara al Mundial de Norteamérica 2026: "¿Por qué no? Tenemos un gran equipo"

La Selección Chilena lamentablemente tuvo que ver el Mundial de Qatar 2022 desde la casa y completó, de esa manera, su segunda cita mundialista sin poder clasificar sumada a la de Rusia 2018.

Los dirigidos por Eduardo Berizzo no quieren que haya una tercera y lucharán por clasificar al Mundial de Norteamérica 2026 y uno de los nombres llamados a ser líderes es Ben Brereton Díaz, quien conversó de manera exclusiva con Manuel de Tezanos para TNT Sports en Inglaterra.

De una y sin rodeos, Big Ben fue consultado por las chances chilenas para llegar al próximo Mundial de la FIFA: “Cuando veo a los jugadores que tenemos digo ¿por qué no? Tenemos un gran equipo, grandes jugadores. No veo por qué no. Hay que trabajar duro y ojalá podamos llegar”.

Brereton se ganó el corazón del hincha chileno. | Foto: Agencia UNO

Delantero del Blackburn también habló de su relación con Eduardo Berizzo, asegurando que “Tenemos una muy buena relación. Habla muy bien al inglés y ha sido muy amable conmigo. Cuando voy a la selección siempre me alienta a que intente hablar más español y he estado aprendiendo. Tenemos una buena relación, es un buen entrenador”.

Brereton agradeció el cariño del hincha nacional: “Han sido asombrosos. La primera vez que fui estaba preocupado obviamente por lo del idioma, así que estaba asustado cuando llegué por primera vez. Todos me han hecho sentir bienvenido, jugadores, staff e hinchas. En resumen, todo ha sido sorprendente. Chile como país realmente me abrieron las puertas y me ayudó”.

ver también Jugadora de Audax Italiano barre el piso con la 'Jefa' Carla Guerrero

Si bien aún no hay claridad de cuándo comenzarán las clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, sí se sabe que no arrancarán en marzo, por lo que el segundo semestre aparece como la fecha ideal para darle el ‘vamos’ al largo camino que Chile quiere consolidar con una cita mundialista.