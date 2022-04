Francis Cagigao, gerente deportivo de las selecciones chilenas, realizó una conferencia de prensa este viernes y uno de los temas que abordó fue la no renovación del contrato de Martín Lasarte al mando de La Roja, pero además comentó una de las labores a realizar de ahora en adelante, que es encontrar un nuevo técnico.

"Tenemos que trabajar lo más temprano posible. Primero sería encontrar el técnico idóneo para llevar a cabo ese trabajo, que cuando hablo de regeneración es por eso, porque no es quitar una pieza de inmediato y reemplazarla por otro. Es mirar cuáles están para seguir y cuáles no, cuáles tienen la energía todavía, cuáles no y también en qué momento está, porque esto es de momentos. Llegas de Agosto a Septiembre estás en un momento, llegas a marzo, estás en otro, pero sí que hay un trabajo por hacer", explicó.

Sin embargo, una de las cosas que también confirmó junto a la salida del técnico uruguayo, es que el seleccionado chileno ya tiene acordado tres amistosos por el continente asiático durante este 2022.

"Hay partidos ya concretados, ya tenemos contratos firmados. Jugaremos en junio en Corea un partido, jugaremos en Japón dos partidos en fecha FIFA", cerró el encargado de selecciones nacionales.

De momento, hay que esperar quién será el próximo entrenador de la selección nacional y también cuáles serán las fechas y horarios para disputar estos compromisos.