Este lunes comenzó oficialmente el proceso de Eduardo Berizzo a cargo de la selección chilena luego de ser presentado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para que conduzca a la Roja de todos al Mundial de América del Norte que se realizará en 2026.

Respecto a esta nueva era en La Roja, el diario La Tercera publicó una nota respecto a cómo será el nuevo Chile titulada: "La revolución de Eduardo Berizzo en la Roja parte por el arco: el Toto no tiene contemplado a Claudio Bravo para las Eliminatorias del Mundial 2026".

Según el matutino "comentan en Juan Pinto Durán, el rendimiento de Bravo ha decrecido un 30%. Tiene menos fuerza, físico y reflejos que antes, revelan. No es una evaluación antojadiza, ya que así lo han establecido las mediciones de GPS del meta en la Roja".

La crónica llegó al arquero del Betis -al que claramente no le cayó nada bien la información- utilizando su cuenta de Twitter para responderle a la Tercera rechazando la publicación y asegurando que se falta a la verdad.

Claudio Bravo se defiende asegurando que si estuviera en baja, no habría sido renovado por el Real Betis (Getty Images)

"¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS? Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa. LIAR!".

Tal como dice Claudio Bravo, renovó su contrato con el Real Betis después de ganar la histórica Copa del Rey junto a Manuel Pellegrini.