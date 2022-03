Siguen las repercusiones por la eliminación de la Selección Chilena de las Clasicatorias al Mundial de Qatar 2022. La Roja cayó inapelablemente por 2-0 ante Uruguay en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la última fecha de las Eliminatorias.

Tras el pitazo final, los jugadores nacionales se largaron a llorar y varios se tiraron al césped del recinto de Las Condes sin creer lo que había acontecido. Los miles de chilenos que fueron a ver a la Roja comenzaron a vitorear canciones para alentar el cierre de la denominada "Generación Dorada".

El periodista de ADN Deportes, Cristián Arcos, analizó la eliminación de la Roja y todo lo que se le viene a futuro al Equipo de Todos.

“Chile no queda eliminado hoy, no queda eliminado de la fecha pasada. Chile partió la Clasificatoria conceptualmente eliminado, porque no había idea para dónde iba la micro. Hay que partir por ahí”, partió diciendo el curicano.

“Como hincha que le gusta mucho el fútbol, me da terror las elecciones de la ANFP. Nos gusta mucho el fútbol y me da terror las listas y alianzas que vayan. Hay un señor que está en Miami y habla por whatsapp del partido como si nada”, reveló el comunicador.

“Para mi el gran cáncer o problema del fútbol chileno es el ilustrísimo consejo de presidentes, porque a partir de ahí parte todo. Son ellos los grandes responsables de lo que estamos viviendo como actividad”, sentenció Arcos.