Chile se despidió de toda las opciones para clasificar al Mundial. La Roja comienza a despedirse de su generación dorada considerando la avanzada edad que tienen los máximos exponentes del fútbol chileno, en la cual con esta derrota se suma a una segunda cita mundialista fuera de la competencia.

Cristián Caamaño, profesional de las comunicaciones y analista deportivo, apuntó en contra de Martín Lasarte durante el programada de ESPN Equipo F Chile, en la cual aseguró que le cuesta creer como llegó la carpeta del entrenador uruguayo a la ANFP para asumir la banca técnica de La Roja.

“No te vas a aparecer al Manchester City, pero el nombre de Rueda no era discutible. Lo que yo sí discutí y lo dije en su momento es que Lasarte era un paso atrás con respecto a Rueda porque si tu podías discutir a Rueda a lo mejor en la forma de jugar, Lasarte no tenía ninguna opción para asumir la banca de la Selección Chilena, pero ninguno”.





Pero eso no fue todo, debido a que también agregó que “Lasarte estaba como segunda o tercera opción, pero además por lo general para ser bombero y no para iniciar un proceso. Cuando tu descartas a los ocho primeros candidatos están contra el tiempo, pero recordemos que tardamos 45 días para sacar a Rueda del país, otros 30 días para encontrar a un entrenador y cuando quedaba un mes para jugar un partido que por suerte no se jugó en marzo dijeron ‘muchachos, acá hay una carpeta, llegó Lasarte’ y Lasarte apareció en 24 horas”.

Finalmente, el entrenador lanzó sus últimos dardos en contra del entrenador charrúa. “Y si no fue por una injerencia de un representante, cuesta creer cómo llegó la carpeta de Lasarte a la ANFP”, sentenció al respecto.