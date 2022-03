El arquero de la galardonada selección chilena sub 20 de Canadá, Cristopher Toselli, comenta su actualidad defendiendo el arco de Central Córdoba en la competitiva liga argentina y no se cierra a la posibilidad de volver a la Roja.

Luego de un paso por Palestino, el hoy experimentado arquero Cristopher Toselli tomó sus maletas y decidió cruzar la cordillera para fichar en Central Córdoba, donde ha tenido buena crítica en los partidos que le ha tocado defender los tres palos.

En conversación con ADN, el formado en Universidad Católica afirma que nunca ha perdido la esperanza de volver a la selección chilena, y que la continuidad en su equipo argentino lo ayudará para ese

“Para ser considerado hay que mantener una regularidad. Estoy esperanzado aún, hace mucho que no voy y estuve por harto tiempo ahí. Todo jugador compite para ser llamado", afirmó.

Y respecto a lo que viene para el combinado nacional, Toselli indica que "con la selección yo confío siempre, con la calidad de jugadores que tienen. Espero puedan sacar un buen resultado con Brasil y cierren la llave con Uruguay”.

Respecto a su decisión de emigrar, el portero cuenta que “quería una liga diferente y el DT mostró interés en mí. Después uno se pone a pensar que la liga argentina es más competitiva que la chilena, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, y te puede abrir opciones en la selección, pero no enfoqué mi decisión en eso. Quedé con gusto en México, no me fue bien. Quería salir de mi zona de confort”

Toselli también se refiere a su pasado y presente. "Pensar en el futuro te genera ansiedad e incertidumbre. Trato que mi foco esté en el presente y conocer esta nueva experiencia. No pienso más allá. Espero que aún venga mi mejor versión como arquero. El 2013 y 2014 fueron muy buenos, no lo disfruté a full porque no fuimos campeones pero tuve buenos años”, cerró.