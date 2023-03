La Selección Chilena logró una agónica victoria por 3 a 2 ante Paraguay en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Eduardo Berizzo contaron con un inspirado Alexis Sánchez, quien fue protagonista en dos goles y le dio la primera alegría al DT argentino al mando de la Roja.

Fiel a su estilo, la modelo e influencer Daniella Chávez utilizó su cuenta de Twitter para arremeter sin filtro contra el actual seleccionado del combinado nacional.

“Que esta victoria no borre lo mal que está Chile. ¡Una golondrina no hace verano! Se ganó a un mediocre Paraguay, que hoy lo más probable se quede sin DT. Berizzo no juega a nada. ¡Si no fuese por el arquero paraguayo, Berizzo estaría fuera! Chile pierde la concentración muy fácil, se van del juego y el rival siempre aprovecha. Alexis salvó la noche y al DT (...) y Felicevich sigue respirando tranquilo”, comenzó diciendo la exconejita Playboy.

Berizzo dejó en el banco de suplentes a Sánchez por precaución | Foto: Agencia Uno

"Esta selección está para pelear con Bolivia, Venezuela y Paraguay el último puesto para clasificar al Mundial. Que el triunfo no borre lo mal que se juega", dijo la hincha acérrima de O'Higgins de Rancagua, agregó.

Luego, lanzó sus dardos hacia Fernando Felicevich, connotado representante de las grandes figuras de la Roja. "Creo que Felicevich ya baraja un par de nombres de entrenadores para su selección...Felicevich está feliz porque su DT seguirá un partido más y podrá seguir metiendo a sus jugadores! La selección de Felicevich 3 vs Paraguay 2", complementó.

"Usted y yo sabemos que Berizzo no es para la selección y la selección no es para Berizzo, hoy el gato recuperó una vida. Pero el elástico en algún momento se corta", cerró.