Danilo Díaz analizó la derrota de Chile por 2-1 ante Argentina en el estadio Zorros del Desierto. El periodista asegura que a Chile le cuesta mucho la faceta ofensiva del juego y además ve muy complicadas las chances de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"La impotencia que marcó a Chile en el segundo tiempo. Saco al partido con Ecuador porque ese fue un partido infeliz, partido desgraciado, te hacen un gol de entrada, la expulsión de (Arturo) Vidal, después se lesionan (Alexis) Sánchez, (Eugenio) Mena, todo lo que te pasó, pero a Chile le ha costado mucho y le cuesta tener una línea de juego, una circulación de la pelota que determine que el equipo va atacando, que es distinto que ir avanzando, Chile avanza, pero le cuesta atacar", dijo en ADN.

"Gana de pronto en el mano a mano, cuando Isla entra de buena manera, hoy no se pudo enchufar nunca Montecinos, ganó algunos desbordes Montecinos, metió otra Dávila, Brereton apareció siempre en el segundo palo y fue un problema sin solución para Molina. En el balance entonces Brereton fue el mejor", agregó a su análisis.

El Tenor del Pueblo se refirió al rol de Maravilla fuera de una zona que le permita generar peligro en el arco rival: "Van a venir algunos cuestionamiento para Sánchez, pero lo mandan a jugar muy atras, el equipo termina con un extremo derecho Montecinos, con un centrodelantero que fue Vargas, a la izquierda Brereton. Después entró (Víctor) Dávila, Sánchez enganchado como un volante".

Además mencionó que Chile presentó una dificultad en la salida: "Tiene otro problema este equipo que siempre intenta salir desde abajo y ahí a Maripán le cuesta mucho. Entonces se cubre a Medel y la pelota la tiene Maripán, lo van a buscar y ahí comienzan las dificultades para Chile.

También tuvo palabras para Charles Aránguiz y Erick Pulgar que jugaron tras la reciente recuperación de sus molestias físicas: "Chile es un equipo gastado, porque no tiene mucho, entonces exige a sus jugadores hasta el final, hasta cuanto más puedan. La exigencia que se hizo sobre Charles Aránguiz es porque no hay otro mediocampista de ese nivel en nuestro medio y hoy viniendo con 20 minutos, juega los 90, hace un esfuerzo grande, pero no era el que todos conocemos. Lo mismo con Pulgar, hizo uno de sus partidos bajos con la pelota, en la otra faceta creo que Chile cumplió porque Argentina te llegó muy pocos".

El profesional complementó su análisis y confesó que ve muy complicada la opción de Chile de clasificar al Mundial de Qatar: "Fue un equipo muy frío Argentina, en la primera te vacunó, en la segunda te volvió a vacunar y en el segundo tiempo prácticamente no pateó al arco, hubo un remate de Paredes, alguna llegada en el segundo tiempo, pero nada más. El problema de Chile fue con el balón. No hay que tenerle medio a palabras, esto concluye, es prácticamente imposible, Chile está al borde de la eliminación, porque de los 9 puntos que le quedan tiene que ir a Brasil, los demás van a sumar".

Díaz piensa en cerrar de la mejor manera posible esta Eliminatoria, pero y proyecta el futuro: "Hay que terminar con dignidad, intentar al milagro y empezar a pensar en serio qué se va a hacer".

El comunicador se refirió a un nuevo grupo de futbolistas: "Tenemos que ir a lo más profundo de esto, cuando entró un jugador del Tottenham, del Sevilla, entra el mejor jugador de América, Julian Álvarez por Lautaro Martínez, el goleador del Inter. Hay que empezar a asumir esto, habrá que pagar un costo político quizás, pero es necesario hacer el cambio con los que vienen con Brereton como estandarte por su actitud, por su profesionalismo, porque juega, con Marcelino Núñez que jugó sin complejo el partido hasta que se agotó", expresó.

"Habrá que comenzar, mantener a Alexis Sánchez que es del año 88 y le queda, Aránguiz que le queda, hay que empezar a construir un equipo nuevo y tomar algunas decisiones sobre cómo se va a encabezar este proyecto, no van a ser decisiones fáciles, porque está la presencia de los representantes" finalizó.