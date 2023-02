La Selección Chilena Femenina ya conoce su rival. La Roja deberá enfrentar a Haití por un cupo al Mundial Femenino 2023, luego que las país del Caribe venciera de forma inapelable por 4-0 a Senegal en la primera ronda de la repesca en Nueva Zelanda.

Lo cierto es que el periodista Eugenio "Keno" Salinas emprendió rumbo hacia Australia para contar todos los pormenores de lo que será el trascendental encuentro por un lugar en la máxima competencia del fútbol femenino.

El Equipo de Todos viene de caer en un amistoso por 4 a 0 ante Argentina | Foto: @LaRoja Twitter

Fue en su cuenta de Twitter que el comunicador relató un tenso momento vivido a la hora estar arriba del avión que lo llevaba a suelo australiano.

"Tuvimos situación de brutal emergencia llegando a Sydney donde estaba desatada una feroz tormenta y vientos huracanados que hicieron que el descenso fuera salvaje y finalmente cuando casi íbamos a tocar tierra con todo el mundo despavorido volvió a elevar el avión", comenzó diciendo el profesional de las comunicaciones.

"Los pilotos estuvieron magníficos y salvaron desviándose a un aeropuerto militar en Newcastle, pero ahora llevamos 3 horas a bordo. Ellos no pueden seguir volando y la base es militar y no tiene pa rellenar gasolina. No nos pueden dejar bajar porque no hay inmigración. ¡Importante! Estamos con vida", agregó.

"Lo peor es que la tormenta viene de Sydney para acá y en Nueva Zelanda mi hotel canceló por inundaciones pues la situación no es mejor. Gracias a Dios todos bien a bordo, pero muy cansados. La jefa de tripulación de Qantas me ha prestado internet", sentenció Salinas.

Vale destacar que el partido entre el equipo dirigido por José Letelier y las centroamericanas se disputará el martes a las 22:00 horas en el Estadio North Harbour de Auckland.