El ahora ex técnico de la Sub 20 de Perú, Gustavo Roverano, develó la real razón que tuvo Sebastien Pineau, el Cavani de Alianza Lima, para optar por La Roja en vez del cuadro del Rimac.

Ex entrenador de la Sub 20 de Perú revela por qué Sebastién Pineau prefirió jugar por la Selección Chilena y no por el equipo peruano

Finalmente, Sebastién Pineau se decidió y optó por defender la camiseta de la Selección Chilena de aquí en adelante. El Cavani Peruano, quien ya debutó en el primer equipo de Alianza Lima, finalmente apuntó a ser uno de los estables en el plantel de Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic dejando atrás su paso por la Sub 20 de Perú con Gustavo Roverano a la cabeza.

El ahora ex entrenador de la Sub 20 de Perú entregó varios detalles en el programa de Youtube, "A Presión Radio", donde confidenció el por qué Pineau finalmente inclinó su decisión al defender a Chile. El formado en Alianza ya estuvo en la Costa Cálida Supercup y los Juegos Odesur con Chile.

"El siguiente partido que teníamos era con Chile. Lo cité y él me dijo que estaba confundido, porque tenía presión de la familia y que prefería esperar", expresó Roverano.

Además, el ex estratega del Rimac y ex arquero de Deportes Concepción mostró su rabia apuntando de forma enfática que "yo le dije que ese motivo no me parecía".

Sebastién Pineau jugará con la Selección Chilena Sub 20 y desistió de estar con Perú (Comunicaciones ANFP)

ver también Sin Osorio pero con Pineau: La nómina de La Roja sub 20 para los Juegos Sudamericanos

En el mismo diálogo con el medio peruano, Roverano se mostró incrédulo ante la magnitud de los motivos del joven, quien es la gran esperanza de gol para los de Matute en la Liga 1 de Perú.

"Para mí, la Selección es de querer. No es por obligación ni por dinero", fustigó el ahora ex estratega de la Juvenil de Perú, quien no quedó conforme con la decisión del Cavani Chileno, quien se proyecta como arma de gol para el Sudamericano de 2023.