¿Será el karma? Sebastien Pineau se queda sin club tras elegir Perú en vez de defender a la Selección Chilena Sub 20

El delantero chileno peruano Sebastien Pineau no lo pasa bien y no sabe sobre su futuro, ya que no logró renovar con Alianza Lima. Además, el jugador todavía no sabe si disputará el Sudamericano con la Blanquirroja.