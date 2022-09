Famoso entrenador uruguayo destroza a Eduardo Berizzo: "Si Alexis Sánchez se queja de que no le llegan pelotas, es porque no hay un funcionamiento de equipo"

Eduardo Berizzo no lo pasa para nada bien en su inicio como entrenador de la Selección Chilena. Y es que el argentino no ha sumado victorias y no tiene goles a favor desde su llegada, pero tiene la posibilidad ante Qatar para revertir todo esto.

Recordar que el ex ayudante de Marcelo Bielsa es el encargado de intentar reconstruir el sueño mundialista del Equipo de Todos hacia el 2026, algo que no ha generado una tan buena aceptación entre las personas ligadas al fútbol.

Uno que conoce de cerca lo que pueda llegar a hacer el próximo rival del combinado nacional es Jorge Fossati, uruguayo que dirigió al cuadro qatarí en su momento, y quien se refirió en conversación con La Tercera al planteamiento del 'Toto' .

"A Chile no le debería importar tanto el resultado que consiga en los amistosos. Siempre es bueno ganar, pero sobre todo tiene que ver el funcionamiento como equipo. Nadie nos va a contar cómo juegan Arturo Vidal, Aránguiz o Brereton. Tiene que haber una respuesta de equipo", partio diciendo.

Berizzo quiere lograr su primera victoria a manos de Qatar | Foto: Comunicaciones ANFP

Uno que fue crítico por el momento que vive el equipo fue Alexis Sánchez, quien se aburrió de no recibir pases con chances de gol y Fossati respondio a esto señalando que "esas declaraciones que me sorprendieron... Sánchez se queja de que no le llegan más pelotas para definir, que no quiere estar siempre tratando él de asistir a sus compañeros. Eso está hablando de que no hay un funcionamiento de equipo. Desde esa base debe volver a resurgir".

ver también Ex delantero de La Roja quiere ver en la Selección a las dos joyas con más futuro

Para finalizar, tuvo palabras para el estilo de juego del ahora equipo dirigido por el español Félix Sánchez Bas. "Es un equipo agresivo, con transiciones muy rápidas. Las dos puntas que están utilizando son muy veloces, muy potentes. Los laterales tienen proyección, juegan con esa idea. Hay uno de los volantes que es Karim Boudiaf, el más alto de todos y es el que mantiene el balance como tapón. Después está Abdulaziz Hatem, para mí el de mejor técnica, con mucha dinámica", cerró.