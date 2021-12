Francis Cagigao da a conocer el plan para buscar talentos para la Roja y remarca: "Chile no es un país de mezcla de razas como Francia, por la influencia africana"

Una de las grandes novedades que tendrá la ANFP y la Selección Chilena pensando a futuro, es el departamento de identificación, scouting y análisis de jugadores que comenzará a trabajar desde el 1 de enero de 2022.

Esta idea llegó de la mano de Francis Cagigao, actual Director Deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, para buscar nuevos talentos y promover el recambio de jugadores, tras el retiro próximo de algunos futbolistas de la Generación Dorada.

El ex directivo del Arsenal de Inglaterra cuenta más sobre este proyecto en conversación con el Diario La Tercera y remarca que "tenemos que buscar talentos hasta debajo de las piedras”.

“Mi sorpresa al llegar fue que no había nada testimonial. No había informes de ningún futbolista, ni nacional ni extranjero. No había departamento de scouting, de nada. Había algo muy sectario, nada testimonial. En los tiempos que vivimos es una operación muy deficiente. Chile necesitaba modernizarse. Es uno de los 18 ó 20 pilares del proyecto que tomé hace 11 meses al momento de asumir en la federación”, revela Cagigao.

“Si bien son cinco personas las que empezarán en este nuevo departamento, todos los técnicos de la federación deberán aportar desde su vereda. Todos tendrán sus tareas de ver a los jugadores, de buscar, de estudiarlos. Acá no solo será responsabilidad de una sola persona”, agrega.

“Chile no es un país de mezcla de razas como Francia, por la influencia africana. Tampoco como Ecuador o Colombia, que tienen biotipo espectacular. Con este departamento se puede identificar jugadores a edad más temprana, se podrá proyectarlos”, complementa.

Finalmente, fue consultado acerca del número de jugadores que se podrían a llegar a sumar a la Roja con este nuevo departamento y el español enfatizó que "¿el número de jugadores? Eso obedece al trabajo interno, pero el número de jugadores que se puede proyectar es difícil de descifrar", sentencia.