El director deportivo de la Selección Chilena, Francis Cagigao informó durante esta jornada sobre los tres jugadores que no podrán decir presente en los duelos ante Polonia y Eslovaquia

La Selección Chilena se prepara para lo que serán sus próximos amistosos antes de finalizar la temporada 2022, en la que los adiestrados por Eduardo Berizzo deberán enfrentarse ante Polonia y Eslovaquia, duelos en los que el ‘Toto’ no podrá contar con tres de los jugadores que citó para estos partidos.

Así lo confirmó durante esta jornada el director deportivo de la Selección, Francis Cagigao, quien señaló que los jugadores Ben Brereton, Nayel Mehssatou y Ángelo Henríquez, quienes no estarán disponibles para el Seleccionador por diversos motivos, en donde partió explicando la ausencia del atacante de los ‘Rovers’.

“Blackburn decidió no ceder al jugador, al alegar razones médicas. Si bien, Eduardo Berizzo y yo hablamos con Ben durante toda la semana, y él mostró su predisposición para venir a jugar, pero el club decidió que bajo esas razones médicas no lo van a ceder”, partió señalando Cagigao.

Continuando con la situación del defensor, el director de ‘La Roja’ detalló en que Nayel Mehssatou no dirá presente en la convocatoria por plena decisión del club, quien tomó la postura rotunda de no ceder al jugador al no ser una fecha FIFA oficial.

Brereton no verá acción en La Roja | Foto: Agencia Uno

“Al no ser una fecha FIFA para las selecciones que no van al Mundial, su club (Kortrijk) no cede a ninguno de los internacionales”, apuntó.

Finalmente, Cagigao dio detalles sobre la ausencia del atacante Ángelo Henríquez, quien durante este fin de semana recién pasado salió lesionado en el fútbol polaco y dicho golpe, lo imposibilitó de poder ser parte de esta convocatoria.

“Tiene una lesión muscular en su club (Miedz Legnica) que supera la fecha de los dos partidos que vamos a jugar”, cerró.