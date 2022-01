Uno de los arqueros chilenos destacados en el fútbol internacional, es Gabriel Arias. El portero de Racing Club de Avellaneda es fecha a fecha destacado por los medios argentinos, todo gracias a sus buenas actuaciones y atajadas.

El futbolista argentino-chileno ahora está en un proceso de recuperación de una compleja lesión que le aconteció en noviembre en La Academia, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión por la que tuvo que operarse.

El seleccionado nacional fue el invitado en un nuevo capítulo de Historias de Cracks en TNT Sports, donde habló acerca de su llegada a la Roja y las críticas que sufrió en las redes sociales producto de la eliminación de Chile de la Copa América.

“Fue uno de mis mejores momentos, porque pude ser parte de una Copa América que había soñado. Cumplí ese sueño y lo viví con alegría hasta el último momento. Fue algo increíble que ojalá en el futuro se pueda repetir”, comenzó diciendo Arias.

“Las redes sociales hay que saber usarlas. Hay mucha violencia y yo no estaba acostumbrado. No había sentido tanta agresividad como en ese momento. Uno entiende que estaba todo un país pendiente, pero llegar a ese grado de agresividad no lo comparto. Hay que ser responsable con el uso de las redes, ojalá se pueda cambiar eso”, recalcó el arquero de 34 años.

Finalmente, reveló cómo se dio su acercamiento con Chile, confesando que sus primeros acercamiento se dieron con Jorge Luis Sampaoli. “En 2015 hubo un torneo para vernos. Comencé a viajar cada 6 meses a Temuco, para concretar los trámites de nacionalidad. Terminaba de entrenar e íbamos con mi papá, con todos los papeles que necesitaba. Fue una logística grande hasta 2018, cuando me dieron la nacionalidad. Nunca tuve dudas. Tenía la ilusión de jugar por Chile. Es lo máximo que le puede tocar a un jugador”, sentenció.