Gabriel Suazo no se va con rodeos y coloca la pelota al piso con los análisis respecto al recambio de jugadores en la Selección Chilena en la cual el defensor de Colo Colo apuntó a que no hay que sacar a los futbolistas de la generación dorada de golpe y colocar gente nueva, considerando que ningún cambio drástico es bueno.

Gabriel Suazo es uno de los futbolistas que ha estado demostrando buen rendimiento en Colo Colo y que le ha permitido llegar a la Selección Chilena. El defensor conversó este miércoles al respecto de los análisis deportivos que apuntan al recambio en La Roja, en la cual el capitán del Cacique fue categórico al respecto de su comentario.

“A ver, primero que todo, ellos nos enseñaron a que en Chile todo se puede ganar, que Chile puede competir y que se pueden conseguir cosas importantes, fueron ellos. Yo lamentablemente no pudo ver a las selecciones anteriores, selecciones que consiguieron un tercer puesto en las olimpiadas, cosas importantes o clasificaciones al Mundial, yo no pude verlos”.

Eso no fue todo, debido a que además agregó que “Si me crie con ellos, tuve la posibilidad de verlos y para es el ejemplo más cercano la de la Generación Dorada como dices y para mi el recambio que tanto hablan no es sacarlos a todos y meter todo nuevo”.

Además, contempló que “Para nada, ningún cambio tiene que ser tan drástico, ellos tienen que continuar los que puedan hacerlo, los que se sientan con fuerza de seguir que yo se que es así y que es la gran mayoría y nosotros ir aprendiendo día a día, como cuando me tocó estar ahí, aprendiendo de ellos, de lo que han vivido y que tienen mucha más experiencia que nosotros, muchos más partidos, más títulos y con eso ir creciendo nosotros junto con el técnico y poder hacer ahí poco a poco el recambio, no uno drástico porque así no será beneficioso para nadie”, señaló en conversación con SportsCenter.

Chile no consiguió triunfos en su gira por el continente asiático. (Foto: Comunicaciones ANFP)

Sin embargo, en la misma línea, se refirió a la ausencia que tuvo en este proceso al mando de Eduardo Berizzo en la cual una lesión lo marginó de estar presente de la Selección Chilena en la gira por el continente asiático.

“Si bueno, primer con Berizzo con el técnico no he tenido la posibilidad de conversar. Si me llega a escribir, hablar o conversar feliz nuevamente, pero de momento no he tenido esa oportunidad”.

Fue en este punto donde expresó que “Obviamente que él llegó hace poco y tuvo que viajar y realizar los tres partidos de la gira, luego la consagración acá en Colo Colo y poder jugar en la selección, para mi siempre ha sido un orgullo el poder estar acá y después defender la camiseta de la selección, siempre lo dije”.

Finalmente, sentenció señalando que “Cada vez que me toqué, sea donde sea, pueda estar citado o como en esta oportunidad que no me tocó estar citado por una lesión, siempre voy a apoyar, siempre va a estar mi energía positiva para el equipo y poder aportar de donde me toque”.