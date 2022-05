Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli se ganaron el cariño y respeto de los hinchas chilenos por sus logros en la Selección Chilena e hicieron sacar lo mejor de cada jugador de la Generación Dorada, logrando ir a dos Mundiales y levantar el trofeo de campeón de la Copa América.

Uno de los debates más sabrosos del último tiempo es la relevancia que han tenido los dos entrenadores trasandinos en la Roja, discusión que ahora llegó hasta el camarín del Equipo de Todos.

Gary Medel se tomó un momento para hablar con Las Últimas Noticias sobre ambos estrategas y destacó el paso de los dos, pero dejó una frase que llamó la atención de todos los chilenos.

“Con Sampaoli logramos el peak de rendimiento, además de clasificarnos al Mundial de Brasil y ganar la Copa América. Los números y la historia están ahí. Sin embargo, para mí, el número uno fue el profe Marcelo Bielsa”, comenzó diciendo el actual zaguero del Bologna de Italia.

El Pitbull repasó lo que fueron los últimos años de la Roja | Foto: Agencia Uno

“Bielsa nos enseñó cosas demasiado importantes. Por ejemplo, cómo pararnos en el campo de juego. Nos cambió la mentalidad. A mí no me hizo agrandado, me hizo competitivo. Igual que a mis compañeros”, añadió el Pitbull.

Finalmente, el futbolista de 34 años destacó que “en el Mundial de Sudáfrica se formó el mejor plantel de la generación. Éramos como una familia (…) éramos jóvenes, unos animales en la cancha, nos queríamos comer el mundo”, cerró.