El defensor nacional, Guillermo Soto tuvo su primera temporada en el extranjero defendiendo la camiseta de Huracán de Argentina, en la que el ex Palestino cumplió una muy buena temporada en el conjunto del ‘Globo’, club el cual hizo uso de la opción de la compra del 50% de su pase y se mantendrá hasta finales del 2025.

Durante esta jornada, el lateral habló con Radio ADN sobre lo que ha sido este año, en donde dio el paso al fútbol extranjero y además, tuvo su debut en la Selección Chilena, algo que espera poder repetir y consolidarse como una opción en el equipo dirigido por Eduardo Berizzo pensando en el futuro de ‘La Roja’.

“La gira que tuve por la Selección los dos partidos amistosos me sirvieron mucho, ver otras cosas, compartir con otro tipo de jugadores, yo creo que eso al jugador lo alimenta mucho, a mí por lo menos me sirvió. El partido que jugué tuve sentimientos encontrados, siento que pude haberlo hecho mejor, pero también entendí el contexto de que era mi debut, hablé con el DT y quedó conforme con mi rendimiento”, partió señalando Soto.

Mirando más a lo que es el futuro y tras su renovación en el club argentino, el ex Palestino no se regodea en privarse de opciones para poder seguir escalando dentro del fútbol, en donde es consciente que su paso por la Selección Chilena puede ayudarlo en demasía para crecer y apuntar por desafíos imponentes.

Guillermo Soto y su debut en La Roja | Foto: Instagram

“No me cierro las puertas a nada, tampoco quiero prohibirme el soñar de distintas posibilidades, voy a jugar como lo he hecho hasta ahora, la oportunidad que depositó Huracán en mí, lo quiero hacer bien y esperar que eso también me abra oportunidades en todo aspecto, creo que la Selección me puede ayudar a aspirar a eso, quiero apuntar a eso”, declaró.

Finalmente, Soto tuvo palabras para lo que fue su temporada 2022, en la que destacó que ha madurado en lo futbolístico, haciendo hincapié en ciertos detalles que hoy en día lo tienen como pieza fija en Huracán y como uno de los jugadores que promete en su zona dentro del fútbol argentino.

“Creo que he madurado, he mejorado en conceptos que son más de concentración, a este nivel son detalles, uno tiene que preocuparse mucho en los detalles, eso es lo que va marcando la diferencia en si logras seguir como titular, si logras tener una temporada completa como titular, en eso fui ganando y mejorando, me logré ganar la confianza de mi técnico, que tenía muchas variantes en mi puesto. En lo psicológico y en esos detalles he mejorado mucho”, cerró.