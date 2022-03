Gustavo Quinteros y la nómina de la Roja: "La elección es decisión de cada entrenador y Leonardo Gil ha tenido un buen nivel, pero no ha sido convocado"

La Selección Chilena se comienza a preparar para lo que serán las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, donde la Roja deberá visitar a Brasil en el Estadio Maracaná y a Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

Martín Lasarte intentó tener a los nominados antes de tiempo, algo que finalmente no fue aceptado y Machete solamente contará con dos entrenamientos previos al crucial partido ante la Verdeamarelha.

El estratega del Cacique, Gustavo Quinteros, habló en conferencia de prensa sobre la intención de que los futbolistas Brayan Cortés y Gabriel Suazo llegaran antes de tiempo, algo que no sucedió.

"Los seleccionados llegan a sus países muy sobre la hora de los partidos, no se entrena con tanta intensidad porque falta poco para jugar, se hace mucho trabajo táctico. Quizás los que no inicien los partidos entrenen menos, está el tema de los viajes, concentraciones y todo eso puede influir en que el jugador no continúe con un entrenamiento metódico como en los clubes", comenzó diciendo.

Además, tuvo palabras para los jugadores albos que no están citados para esta fecha trascendental para el Equipo de Todos, como es el caso del mediocampista Leonardo Gil, quien hace unos meses estuvo en la órbita del estratega uruguayo.

"Todos los jugadores que pueden llegar a la selección tienen ese sueño, no solamente Leonardo Gil. Todos aspiran en algún momento ser convocados y es una gran motivación para cada jugador. No tengo dudas que esa ilusión los lleva a tratar de mejorar", detalló Quinteros.

"La elección de los jugadores es decisión de cada entrenador, Gil (Leonardo) ha tenido un buen nivel, pero no ha sido convocado. Tiene que seguir en este camino, jugar mejor para el equipo, es la única manera de que en el futuro inmediato lo llamen, igual que a todos los jugadores del equipo", sentenció.