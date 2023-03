La Selección de Paraguay, en la década del 90, tuvo en Hugo Brizuela a uno de los grandes jugadores de la Albirroja. El mismo delantero llegó al fútbol chileno en 1992 y defendió múltiples equipos como Audax Italiano, O'Higgins y la Universidad Católica. Ahora, el ex delantero se radicó en Chile hace 3 meses y aprovechó de ir a ver el amistoso entre la Selección Chilena y la Albirroja.

Sin duda, el goleador está atento a todo lo que pueda pasar y de entrada, a Bolavip Chile, le dijo que "es verdad, es un partido amistoso, pero igual uno tiene que tratar de ganar como chileno o paraguayo. Así que no hay amistoso".

Otro punto importante es que sabe que Berizzo, en su selección, no hizo nada bueno y que por eso el técnico está acá en Chile.

"No se evalúa tanto, porque no fue mucho lo que hizo. Por eso es que está acá en Chile. Si hubiese hecho una buena campaña, seguramente, no estaría con la Selección Chilena", dijo.

Hugo Brizuela está en Chile y cree que no hay duelo amistoso (Bolavip)

Aprovechando la estadía en Chile, Brizuela aprovecha de informarse de lo que pasa y cree que la Generación Dorada es parte de la historia. Es más, cree que la Roja perdió el fuelle y que su época dorada quedó en el recuerdo al igual que Alexis Sánchez.

"Sí, el otro día vi la entrevista de Alexis Sánchez, en la que él guardó la número 7. Eso ya pasó, está cerrada la etapa y así como lo dijo él. Para todos debería estar claro", expresó.

Igualmente, la opinión de Brizuela es la mejor ante el cuadro de Eduardo Berizzo. "Siempre Chile se ha caracterizado por su buen toque, por ser una Selección importante", dijo.