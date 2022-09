Jorge Sampaoli habló en exclusiva con Radio ADN y no sólo entregó opiniones respecto al presente de Universidad de Chile, también se refirió en extenso a su paso por la selección chilena y dio su versión de su inesperada salida.

"La manera en que me fui es porque no me sentí valorado, igual que un montón de jugadores que fueron artífices de algo increíble", aseguró.

Agregando que "el trato de la Federación a mí y el cuerpo técnico, me parece hasta ridículo. Solo acompañamos a un grupo de jugadores a un logro que no tuvieron nunca y que merecían otro trato".

En esa misma línea disparó que "entiendo que la cultura de Chile cuesta un poco la aceptación de los ganadores. Y esta generación dio muchísimas alegrías, entonces me quedé contrariado con eso, de no valorar lo que no se había conseguido nunca".

Jorge Sampaol afirma que en Chile no aceptan a los ganadores (Agencia Uno)

Sobre la demana a la ANFP, afirmó que "está relacionado a que la Federación no pagó impuestos a nuestro contrato y nos tuvimos que hacer cargo. Es por un incumplimiento de la gente de la ANFP, lo que es otro malagradecimiento".

Igualmente Sampaoli para el final le dedicó palabras a sus ex dirigidos. "Le debo mucho a los jugadores de esa generación, en agradecimiento a eso sucedieron muchas cosas en el fútbol internacional. Pude ir a Europa, dirigir a la selección de Argentina", cerró.