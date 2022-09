La Selección Chilena dirigida por el argentino Eduardo Berizzo llegó a Europa con todas las intenciones de ganar sus compromisos amistosos ante Marruecos y Qatar, pero nada de eso sucedió y el combinado nacional sumó una amarga derrota ante los marroquíes y una igualdad ante los qataríes.

Chile, quien ayer enfrentó a los organizadores del Mundial 2022 en Austria, comenzó presionando y tratando de emular lo que se hacía hace años en La Roja, pero duró poco y por momentos incluso parecía que perdía el partido que en un momento lo tenía en el bolsillo.

Finalmente, La Roja encontraría el empate en los pies de Arturo Vidal y malogró un penal al final, sellando de esa manera un amargo empate que no le sirve de absolutamente nada a Chile y en donde tampoco se pudieron sacar muchas lecciones de cara a lo que viene.

Chile no pasó del empate ante Qatar. | Foto: Archivo

“Lamentablemente estos dos últimos partidos de Chile no es mucho lo que podemos sacar porque lo otra vez dije que tomando las declaraciones de Berizzo que quería un equipo agresivo, intenso, nuevamente no lo pudimos ver”, aseguró Jorge ‘Mago’ Valdivia en ESPN.

Bajo esa misma línea, el ex creativo de La Roja complementó diciendo que “Quizás debió haberse visto y, pensando en el nivel del rival que tenía Chile que es pobre en lo futbolístico y aún así te complicó en algunos pasajes, algo más”.

Valdivia cree que el resultado no es lo más importante: “Sigo en esa línea de no alarmarse en relación a los resultados y lo dije yo después del partido con Marruecos que no me interesa el resultado. Si Chile ganaba 4-0 no iba decir que Chile iba a clasificar al próximo mundial”.

En el cierre, el ex Colo Colo entrega los dos aspectos claves que le preocupan de aquí en adelante para La Roja: “Preocupa el funcionamiento y los niveles individuales. Como hincha, me preocupa que los jugadores que están llamando a marcar el camino largo todavía no puedan consolidarse en este tipo de partidos”.